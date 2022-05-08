10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı

08.05.2022 16:30
10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı

Atalanta forması giyen Merih Demiral, Anneler Günü için duygusal bir paylaşım yaptı. 2012'de trafik kazasında annesini kaybeden milli futbolcumuz, çocukken annesiyle çektirdiği fotoğrafları kalp emojisiyle paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen kulüpleri ve futbolcuları, Anneler Günü için birbirinden özel paylaşımlara imza attı. Bunların arasında en dikkat çekici paylaşım ise milli futbolcu Merih Demiral'dan geldi.

MERİH DEMİRAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Merih Demiral, annesi Fatma Demiral'ı 2012 yılında trafik kazasında kaybetmişti. Milli futbolcu, vefat eden annesiyle çektirdiği çocukluk fotoğraflarını Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Başarılı futbolcunun bir çok hayranı kısa süre içerisinde kendi hesaplarında da paylaştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti Son dakika: Elazığ'da öğrencilerden şehit annesini duygulandıran ziyaret Son dakika: Elazığ'da öğrencilerden şehit annesini duygulandıran ziyaret

merih demiral, Anneler Günü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: 10 yıl önce annesini kaybetmişti! Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement