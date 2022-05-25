10 yıllık hikaye sona erdi! Oğuzhan Özyakup'tan taraftarın gözlerini dolduran veda paylaşımı - Son Dakika
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10 yıllık hikaye sona erdi! Oğuzhan Özyakup'tan taraftarın gözlerini dolduran veda paylaşımı

25.05.2022 19:48

Haziran ayında Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Deneyimli futbolcu yaptığı paylaşımda, "10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı…19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum." ifadelerini kullandı. Oğuzhan'ın sosyal medyadan paylaştığı video ise taraftarlara duygusal anlar yaşattı.

10 senedir Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulübe yayınladığı mesajla veda etti. Tecrübeli futbolcunun duygusal paylaşımına taraftarlardan beğeni yağdı.

"İLK SENELER BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Oğuzhan Özyakup sosyal medyadan paylaştığı veda mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim Beşiktaş demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem Feda senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti.

"ÇOK ÖZEL BİR ŞAMPİYONLUĞA İMZA ATTIK"

Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik biz. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti.

"KEYİF ALDIKÇA DAHA İYİ OYNADIK"

Takım olarak, kulüp olarak çok güzel geçen yeni bir sezon sonunda gelen 2. Şampiyonluk, 3. Yıldız ve Avrupa başarılarımız tesadüf değildi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da anlattığımız çok güzel, çok özel bir hikayemiz vardı. Oynarken keyif alıyorduk, keyif aldıkça daha iyi oynuyorduk.

"DÜŞTÜM, KALKTIM, BOCALADIM"

İnsan içinde yaşarken anlayamıyor bazen bazı anların bazı zamanların ne kadar özel olduğunu. Belki de bu nedenle o dönemlerde yaşadığım mental ve fiziksel yorgunluk ve baskıyla başa çıkarken zorlandım, hatalar yaptım. Şimdi dönüp düşününce hepsi hayat tecrübesi oldu bana. Düştüm, kalktım, bocaladım. Ama hepsinden öte Beşiktaş forması giydiğim her saniye çalışmaktan ve inanmaktan hiç vazgeçmedim.

"BÜTÜN O ÖZEL DUYGULAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı…19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim."

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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 10 yıllık hikaye sona erdi! Oğuzhan Özyakup'tan taraftarın gözlerini dolduran veda paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 yıllık hikaye sona erdi! Oğuzhan Özyakup'tan taraftarın gözlerini dolduran veda paylaşımı - Son Dakika
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