İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi

Brezilya Serie A'da lig tarihinin küme düşmeyen üç temsilcisinden biri olan Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak bir alt lige düştü. Taraftarlar, caddelerde polisle çatışıp otomobil otobüs ve dükkanları ateşe verdi.
Santos, ligin son haftasında evinde Fortaleza'ya 2-1'lik sonuçla kaybetti. Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.
Takımlarını küme düşmesine kızan taraftarların çıkardığı olaylar stadyum dışına taştı. Caddelerde polisle çatışan taraftarlar park halinde olan otomobil ve otobüsleri ateşe verdi.
Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 arasında yer alıyordu.
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