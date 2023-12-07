 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi

İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi

Brezilya'nın Serie A takımlarından Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Takımlarının küme düşmesine kızan taraftarlar, park halinde olan otomobil ve otobüsleri ateşe verdi.

07.12.2023 - 16:25,
Abone Ol

Brezilya Serie A'da lig tarihinin küme düşmeyen üç temsilcisinden biri olan Santos, ligin son haftasında sahasında mağlup olarak bir alt lige düştü. Taraftarlar, caddelerde polisle çatışıp otomobil otobüs ve dükkanları ateşe verdi.

111 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜLER

Santos, ligin son haftasında evinde Fortaleza'ya 2-1'lik sonuçla kaybetti. Bu sonuçla birlikte Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düşmüş oldu.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Takımlarını küme düşmesine kızan taraftarların çıkardığı olaylar stadyum dışına taştı. Caddelerde polisle çatışan taraftarlar park halinde olan otomobil ve otobüsleri ateşe verdi.

111 yıllık tarihinde ilk kez alt lige düşen Brezilya'nın Santos takımının taraftarları futbolcuların araçlarını ve otobüsleri ateşe verdi

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Geçmiş yıllarda kadrosunda Neymar, Rodrygo ve Gabriel Barbosa gibi isimleri bulunduran Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 arasında yer alıyordu.

111 yıllık tarihinde ilk kez alt lige düşen Brezilya'nın Santos takımının taraftarları futbolcuların araçlarını ve otobüsleri ateşe verdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi - Son Dakika


18:01
Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını doğruladı
17:56
Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı 'Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?' diye tefe koyuyorlar Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi

Son Dakika
17:56 Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 18:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement