Asırlık kulüp başkan bulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Asırlık kulüp başkan bulamıyor

Geniş Video İzle

Süper Lig'de bir zamanlar fırtına gibi esen 112 yıllık kulüp Karşıyaka, yönetimin üst üste gerçekleşen istifaları sonucu başkan bulamıyor. Kulübün tarihi borç yükü, sponsor bulunamaması ve yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları vergi borçları gibi mali engeller, yönetime aday çıkmasını zorlaştırıyor.

14.11.2024 13:20  Güncelleme: 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski adı 1. lig olan Süper Lig'de futbol takımıyla esen, basketbol ve voleybolda da zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da sezon başında en yüksek bütçeli şube baskette ana sponsorun çekilmesi, ardından vergi borçlarından yöneticilerin sorumlu tutulmasıyla istifalar başlarken, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının ardından yönetim düştü.

BAŞKANLIĞA ADAY ÇIKMIYOR

Kulübün önündeki tarihi borç yükü, sponsor bulunamaması, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları vergi borçları, kamu alacağı taksitlendirmesi, basketbol ve futbol takımlarının bu ay içindeki maaş ile peşinat ödemeleri ve basketbolun Avrupa deplasmanları gibi mali engeller ise yönetime aday çıkmasını güçleştiriyor.

Basketbola büyük mali destek veren Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun Şensan'ın vefatı sonrası yönetime tepki göstererek ayrıldığı kulüp, ardından gelen istifalarla belirsizliğe büründü. 5 kişi kalan yönetimin düştüğü kulüpte denetleme kurulu olağanüstü kongre tarihini 26 Kasım - 3 Aralık arası olarak belirledi.

Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapan İlker Ergüllü'nün mevcut şartlarda yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmediği öğrenilirken, eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı, Mutlu Altuğ ve eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas da mevcut tabloda adaylık için girişim yapmadı.

Asırlık kulüp başkan bulamıyor

Karşıyaka, Fırtına, Fırtına, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Asırlık kulüp başkan bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren:
    klupler alacakli varsa satilmali kayyum atanip yeni alan kisi yeni yapilanma kurup sirket gibi yonetmeli yoksa hep devletten gidiyor patalar 1 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Bu futbolcularıda anlayamıyorum ya arkadaş maddi parasal sorun olan alacaklıları ödemeyen kulübe bildiğin halde neden gidip oynarlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
17:50 Deprem uzmanı Marmara’daki o kenti işaret etti: Eli kulağında Deprem uzmanı Marmara'daki o kenti işaret etti: Eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Asırlık kulüp başkan bulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.