Asırlık kulüp başkan bulamıyor

Spor

Dev kulüpten gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

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Eski adı 1. lig olan Süper Lig'de futbol takımıyla esen, basketbol ve voleybolda da zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da sezon başında en yüksek bütçeli şube baskette ana sponsorun çekilmesi, ardından vergi borçlarından yöneticilerin sorumlu tutulmasıyla istifalar başlarken, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatının ardından yönetim düştü.

BAŞKANLIĞA ADAY ÇIKMIYOR

Kulübün önündeki tarihi borç yükü, sponsor bulunamaması, yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları vergi borçları, kamu alacağı taksitlendirmesi, basketbol ve futbol takımlarının bu ay içindeki maaş ile peşinat ödemeleri ve basketbolun Avrupa deplasmanları gibi mali engeller ise yönetime aday çıkmasını güçleştiriyor.

Basketbola büyük mali destek veren Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu'nun Şensan'ın vefatı sonrası yönetime tepki göstererek ayrıldığı kulüp, ardından gelen istifalarla belirsizliğe büründü. 5 kişi kalan yönetimin düştüğü kulüpte denetleme kurulu olağanüstü kongre tarihini 26 Kasım - 3 Aralık arası olarak belirledi.

Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapan İlker Ergüllü'nün mevcut şartlarda yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmediği öğrenilirken, eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı, Mutlu Altuğ ve eski basketbol şube başkanlarından Cem Karas da mevcut tabloda adaylık için girişim yapmadı.