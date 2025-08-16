12 Dev Adam\'da 2 yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün ve Yiğit Arslan kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" denildi.
12 Dev Adam, cuma günü oynadığı maçta Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71 kaybetti. Millilerde Alperen Şengün 25, Cedi Osman da 15 sayıyla mücadele etti.
