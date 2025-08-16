12 Dev Adam'da 2 yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
12 Dev Adam'da 2 yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

16.08.2025 17:26
Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün ve Yiğit Arslan kadrodan çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün ve Yiğit Arslan kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

ALPEREN VE YİĞİT KADRODAN ÇIKARILDI

TBF'den yapılan açıklamada, "Milli oyuncularımızdan Alperen Şengün önlem amaçlı, Yiğit Arslan ise topuğundaki sakatlıktan ötürü bu akşam Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da üçüncülük maçına çıkacak A Erkek Milli Takımımızın maç kadrosunda yer almayacaklar" denildi.

ALMANYA'YA 2 SAYI FARKLA KAYBETTİK

12 Dev Adam, cuma günü oynadığı maçta Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa mücadelesinde Almanya'ya 73-71 kaybetti. Millilerde Alperen Şengün 25, Cedi Osman da 15 sayıyla mücadele etti.

17:20
15:33
