12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemelerine mağlubiyetle başladı

SALON: Minsk Spor Sarayı

HAKEMLER: Aleksandar Glisic, Michal Proc, Marek Kukelcik

Maça iyi başlayan taraf, Türkiye oldu. Milliler, Samet Geyik'in 5, Şehmus Hazer'in de 4 sayıyla rakibine üstünlük kurdu. Belarus, hücumda Salash'ın bireysel performansıyla periyodun bitmesine 5 dakikada kala 11-10 öne geçti. Kalan dakikalarda üst üste hücumlardan boş dönen Milliler, savunmada da rakibini durduramayınca ilk periyot Belarus'un 3 sayılık üstünlüğüyle sona erdi: 20-17.İkinci çeyreğe Türkiye iyi başladı. Muhsin Yaşar ile boyalı alandan 4 sayı bulan milliler, çeyreğin hemen başında öne geçti: 20-21. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotta ev sahibi ülke, yine Salash ile etkili oldu. Periyodun bitmesine 3.12 dakika Salash'ın basket faulü sonrasında Belarus farkı 3'e çıkardı: 33-30. Boyalı alanda Parakhouski ile etkili olmaya devam eden Belarus, Parakhouski'nin 4 ve Mikulski'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 8'e çıkardı: 39-31. Periyot sonunda farkı koruyamayı başaran Belarus, ilk yarıyı 9 sayılık farkla 43-34 önde kapattı.Milliler, 3'üncü periyota Doğuş Özdemiroğlu'nun üst üste 5 sayısıyla başladı ve farkı 4 sayıya düşürdü: 43-39. Sonrasında Salash, Sitnik ve Parakhouski'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakalayan Belarus, farkı çift hanelere çıkardı: 51-39. Metecan Birsen'in art arda iki 3'lüğü ve Muhsin Yaşar'ın pota altı basketiyle 8 sayı bulan Türkiye, farkı 4'e indirdi: 53-49. Kalan dakikalarda daha etkili taraf olan Belarus, final periyoduna 61-53'lik skorla önde girdi.

Son periyodun ilk 4 dakikasında rakibine sadece 5 sayı şansı veren Milliler, Berk Uğurlu'nun turnikesiyle farkı 2 sayıya düşürdü: 66-64. Türkiye'nin üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından maçın bitmesine 3.36 kala Mikulski'nin basket faulüyle fark tekrardan çift hanelere çıktı: 75-64. Kalan dakikalarda Türkiye'ye kolay sayı izni vermeyen Belarus, karşılaşmadan 84-70'lik skorla galip ayrıldı.

- Belarus