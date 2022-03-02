13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü

02.03.2022 11:13
13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatağa mahkum olan koyu Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası sonrası 13 yıldır yatağa mahkum olan koyu Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık (36), Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

2009'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya'ya giderken otomobilinin takla atması sonrası boyun kemiği kırılmasıyla birlikte o günden bu yana yatağa mahkum olan ve takımı Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmayan Zafer Altınışık Beşiktaş'lı yöneticilere ulaşma hayalini gerçekleştirdi. Altınışık, Beşiktaş Başkanı ile görüşmeyi her zaman hayal ettiğini ve bu hayalin gerçekleşmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, telefonda Zafer ile görüşerek durumunu yakından takip ettiğini ifade etti.

Beşiktaş'ın bir maçında Zafer'i stadyumda görmek istediğini ifade eden Başkan Çebi, "Zafer kardeşimin durumunu öğrendik ve yakından takip ediyorum. Koyu bir taraftarımız, kendisine Beşiktaş'ımızın imzalı formasını gönderiyorum. Yakın bir zamanda da stadyumda maç izlemesi için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi konusunda da kendisine destek vereceğiz" dedi.

Daha sonra Başkan Çebi, telefon görüşmesi arasında imzaladığı formayı Zafer'e göndereceğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü
13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü

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Başkan Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Zafer'in hayalini gerçekleştirdi Başkan Çebi, 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Zafer'in hayalini gerçekleştirdi Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı Tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen kamyonette 3 kişi yaralandı

Ahmet Nur Çebi, Karahisar, Beşiktaş, Mahkum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 13 yıldır yatağa mahkum Beşiktaş taraftarı Başkan Çebi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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