13 yıllık soruşturma son buldu! Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası sonuçlandı - Son Dakika
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13 yıllık soruşturma son buldu! Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası sonuçlandı

12.06.2022 10:39
13 yıllık soruşturma son buldu! Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası sonuçlandı

Nevadalı Kathryn Mayorga isimli bir kadın, 2009 yılında Las Vegas'ta Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. 375 bin dolar susma payı aldığını iddia eden kadın, tazminat davası açmıştı. Hakim bu tazminat talebini reddetti.

Kathryn Mayorga isimli bir kadın, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Las Vegas'ta bir otelde kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Portekizli yıldız ise bu iddiaları yalanlamıştı. Susma payı olarak 375 bin dolar aldığını iddia eden Nevadalı kadın, bu durumun ardından 25 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

DAVA SONUÇLANDI

Reuters'in Sky News'dan aktardığı habere göre; ABD Bölge Yargıcı Jennifer Dorsey, Cuma günü belgelerin elde ediliş şekliyle ilgili olarak davayı düşürdü. Cristiano Ronaldo'nun 25 yaşındayken Kathryn Mayorga isimli bir modele tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkeme ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı. 2009 yılında yaşanan olay için hakim tazminat talebini reddetti.

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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 13 yıllık soruşturma son buldu! Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davası sonuçlandı - Son Dakika


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