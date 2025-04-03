14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu

14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho\'nun kabusu oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda mağlup eden ikinci teknik adam oldu. Bunu 14 yıl önce, 2011-2012 sezonunda Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola başarmıştı.

03.04.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'yu bir sezon içinde iki kez deplasmanda yenen ikinci teknik direktör oldu.

DİĞERİ DE PEP GUARDIOLA

Daha önce Pep Guardiola Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yaparken, Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2011/12 sezonunda iki kez Santiago Bernabeu'da mağlup etmişti. Barça, Portekizli teknik adamın takımını ligde 3-1, Kral Kupası'nda ise 2-1 mağlup etmişti.

14 YIL SONRA BİR İLK

Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise 2-1 mağlup eden Okan Buruk, Portekizli teknik direktöre karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı. Okan Buruk, Guardiola'nın ardından 14 yıl sonra bu başarıya imza atmış oldu.

Türkiye Kupası, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Real Madrid, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    FB top oynamadı ki bir kaç kişi hariç hepsi çöp 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
“Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Video ile yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Video ile yanıt
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
14:25 Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
22:23 Galatasaray’a derbide sakatlık şoku Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi Galatasaray'a derbide sakatlık şoku! Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi
22:11 Osimhen’in golünden sonra kavga çıktı Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi Osimhen'in golünden sonra kavga çıktı! Fenerbahçeli taraftarlar birbirine girdi
22:11 “Volkan Konak“ paylaşımı başını yaktı Diyanet’ten Çatalca Müftüsü’ne soruşturma "Volkan Konak" paylaşımı başını yaktı! Diyanet'ten Çatalca Müftüsü'ne soruşturma
21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
21:13 Gözünü diktiği topraklardan Trump’a mesaj: ABD Grönland’ı alamayacak Gözünü diktiği topraklardan Trump'a mesaj: ABD Grönland'ı alamayacak
21:01 Kadıköy’de Icardi ve Okan Buruk’a olay gönderme Kadıköy'de Icardi ve Okan Buruk'a olay gönderme
20:56 Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
20:43 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti 16 yaşındaki kızı vurup intihar etti
20:39 Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisinin hakemi için dikkat çeken sözler: Düdüklerini takip edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 16:45:46. #7.12#
SON DAKİKA: 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement