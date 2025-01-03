17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda - Son Dakika
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Spor

17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda

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1. Lig'in 18. haftasında 17 yıl sonra karşılaşacak olan Adanaspor ve Amedspor'un maçı şifresiz kanaldan yayınlanacak. 5 Ocak Pazar günü oynanacak maç TRT Spor, BeIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İki ekip arasındaki son maç 15 Kasım 2007'de oynandı ve 0-0 sona erdi.

03.01.2025 14:11  Güncelleme: 14:22
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1. Lig'in 18. haftasında 17 yıl sonra karşı karşıya gelecek olan Adanaspor ve Amedspor'un maçı şifresiz kanaldan yayınlanacak.

ŞİFRESİZ KANALDA

Adanaspor-Amedspor mücadelesi TRT Spor, BeIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İki takım, 17 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

Adanaspor ve Amedspor, daha önce 4 kez karşı karşıya gelirken, her iki takım da birer galibiyet aldı ve 2 maç berabere bitti. İki ekip arasındaki son maç 15 Kasım 2007'de oynandı ve mücadele 0-0 sona erdi.

17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda

Adanaspor, Amedspor, TRT Spor, Amedspor, Pazar, Spor, beIN, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet Taşkıran:
    Şampiyon amed yazdıracağız 9 6 Yanıtla
  • Mikail Döner:
    O kadar yazı yazmışsınız habere, maçın saatini yazmamışsınız... 14 0 Yanıtla
  • Apple User:
    Yüreği yeteni Adana ya bekleriz 4 7 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    İyi güzel de Amed ne laaa 1 5 Yanıtla
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