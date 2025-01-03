17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda

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1. Lig'in 18. haftasında 17 yıl sonra karşı karşıya gelecek olan Adanaspor ve Amedspor'un maçı şifresiz kanaldan yayınlanacak.

ŞİFRESİZ KANALDA

Adanaspor-Amedspor mücadelesi TRT Spor, BeIN SPORTS 2 ve tabii üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İki takım, 17 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

Adanaspor ve Amedspor, daha önce 4 kez karşı karşıya gelirken, her iki takım da birer galibiyet aldı ve 2 maç berabere bitti. İki ekip arasındaki son maç 15 Kasım 2007'de oynandı ve mücadele 0-0 sona erdi.