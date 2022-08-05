18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final maçları yarın oynanacak

05.08.2022 09:41
18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final maçları yarın oynanacak

İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'na yarın klasman ve yarı final maçlarıyla devam edilecek.

İzmir'in ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'na yarın klasman ve yarı final maçlarıyla devam edilecek.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki yarı finalde saat 20.30'da Türkiye, Slovenya karşısında final vizesi arayacak. Diğer eşleşmede ise saat 18.15'te Sırbistan- İspanya maçı oynanacak.

Yarın ayrıca aynı salonda saat 13.45'te Fransa ile Litvanya, saat 16.00'da ise İsrail ile İtalya karşı karşıya gelecek. Bu maçların galipleri 7 Temmuz Pazar günü beşincilik, mağlupları ise yedincilik için mücadele edecek.

Bornova Atatürk Spor Salonu'nda ise dokuzunculuk mücadelesinde Almanya-Çekya, Polonya- Yunanistan maçları yapılacak. 13.'lük mücadelesi için Hırvatistan- Büyük Britanya ve Karadağ-Kuzey Makedonya karşılaşmaları oynanacak.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı final maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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