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18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da hazırlık maçı yapıldı - Son Dakika

18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da hazırlık maçı yapıldı

03.02.2022 22:03
18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da hazırlık maçı yapıldı

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da Asi Spor Kulübü ile Buz Aslanları takımları, hazırlık maçında karşılaştı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da Asi Spor Kulübü ile Buz Aslanları takımları, hazırlık maçında karşılaştı.

İstanbul'da düzenlenecek şampiyona öncesinde Hatay Buz Pateni Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta Asi Spor Kulübü, Buz Aslanları'nı 6-3 mağlup etti.

Maçı, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile vatandaşlar izledi.

Asi Spor Kulübü Başantrenörü Adem Arslan, AA muhabirine, Türkiye Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını söyledi.

Güzel bir maç olduğunu anlatan Arslan, Hatay'ın iyi sporculara sahip olduğunu ve gelecekte iyi yerlere geleceklerini belirtti.

Arslan, her iki takımın oyuncularına, gösterdikleri iyi mücadele için teşekkür etti.

Buz Aslanları Antrenörü Mert Ezer de Türkiye Şampiyonası'nın oldukça önemli olduğunu ve iyi hazırlandıklarını ifade etti.

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Buz Hokeyi, İstanbul, Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da hazırlık maçı yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 18 Yaş Altı Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonası öncesi Hatay'da hazırlık maçı yapıldı - Son Dakika
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