Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti - Son Dakika
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Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti

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A Milli Futbol Takımımızın teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki genç futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı Avusturya karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdü. Böylelikle Türkiye, büyük turnuvalardaki bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) sonra 20 yaş altı iki futbolcuya birden ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.

02.07.2024 23:03  Güncelleme: 23:50
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A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turundaki Avusturya maçına ilk 11'de başlayan genç futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız tarihe geçti.

1964'TEN SONRA BİR İLK

Millilerde teknik direktör Vincenzo Montella, 19 yaşındaki iki futbolcuya da Avusturya maçında ilk 11'de şans verdi. Ay-yıldızlılar böylelikle, büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) bu yana 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.

Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti

A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Kenan Yıldız, Arda Güler, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Türkiye, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • barış özcan: Bu goller hemen elenir ve dönerler diyenlerede girsin, 2-0. 75 2 Yanıtla
    Ercan Karatas: Ağzına Sağlık Kardeşim 16 1 Dadaş 20: portekiz e yenildigimizde portrkizi tebrik eden dem lilere gelsin 9 0
  • Sabri İnce: Bu turnuva da milli takımı mücadele ederken gördüm. Umarım daha iyi yerlere geliriz genç kardeşlerimiz ile. .. Bsşarılar TÜRKİYE . 51 2 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: arda kardeşim 2 asist yaptı neden söylenmiyor 27 4 Yanıtla
  • Recep Kopan: Milli Takıma başarılar dilerim. Biz bitti demeden bitmez. 13 1 Yanıtla
  • adem sen: habere bak ya :))) 1 0 Yanıtla
  • mithat kibarkaya: bu goller portekizi teprik edene girsin 1 0 Yanıtla

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