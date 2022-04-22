1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor - Son Dakika
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1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor

22.04.2022 18:36
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor

Trabzon'da düzenlenen play-off'larda 4 puan alarak 3. Lig'e yükselen 1984 Muşspor için taraftarlar kutlamalara başladı.

Trabzon'da düzenlenen play-off'larda 4 puan alarak 3. Lig'e yükselen 1984 Muşspor için taraftarlar kutlamalara başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Bölge 2. Grup'ta 33 puanla grubu lider tamamlayarak Trabzon'daki play-off'larda Elazığ Üniversitesi ve Bitlis Özgüzeldere'ye rakip olan 1984 Muşspor, grubu lider tamamladı. 1984 Muşspor ile Elazığ Üniversitesi arasında bugün oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı. İki maçta 4 puan toplayan 1984 Muşspor, rakiplerini geride bırakarak 3. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Muş'ta kutlamalar başladı

Trabzon'da şampiyonluğunu ilan eden 1984 Muşspor için Muş'ta sporseverler tarafından kutlamalara başlandı. İstasyon Caddesi'nde araçları ile konvoylar oluşturan futbolseverler, 3. Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Kentte sevinç gösterileri sürüyor. - MUŞ

1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor
1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor

YORUMLAR
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Fırat Üniversitesi, zora soktu Fırat Üniversitesi, zora soktu

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Play Off, Trabzon, Muş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1984 Muşspor'un şampiyonluğu Muş'ta kutlanıyor - Son Dakika


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