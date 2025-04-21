2 metrelik dev golcü Süper Lig\'e geri dönüyor

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, gözünü geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'ya dikti.
Daily Star'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen Southampton'ın 2.01 boyundaki golcü ismi Paul Onuachu için harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz ekibiyle temasa geçerek görüşmelere başladı.
Haberde, Siyah-beyazlıların Onuachu ile sezon bitmeden anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtilirken, 30 yaşındaki Nijeryalı golcüyle 3 yıllık imza atılacağı dile getirildi.
Öte yandan deneyimli golcünün de yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasını 25 kez terleten Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon Premier Lig'de istediği şansları bulamayan Onuachu, çıktığı 22 karşılaşmada 911 dakika süre aldı. Yıldız golcü, takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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