2 metrelik dev golcü Süper Lig\'e geri dönüyor

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar, gözünü geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu'ya dikti.

KULÜBÜYLE TEMASA GEÇİLDİ

Daily Star'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Premier Lig'de küme düşmesi kesinleşen Southampton'ın 2.01 boyundaki golcü ismi Paul Onuachu için harekete geçti. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz ekibiyle temasa geçerek görüşmelere başladı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Haberde, Siyah-beyazlıların Onuachu ile sezon bitmeden anlaşma sağlamayı hedeflediği belirtilirken, 30 yaşındaki Nijeryalı golcüyle 3 yıllık imza atılacağı dile getirildi.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Öte yandan deneyimli golcünün de yeniden Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasını 25 kez terleten Onuachu, 17 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Premier Lig'de istediği şansları bulamayan Onuachu, çıktığı 22 karşılaşmada 911 dakika süre aldı. Yıldız golcü, takımına 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.