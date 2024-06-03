2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu - Son Dakika
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2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

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Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getirmesinde büyük paya sahip olan Acun Ilıcalı'nın 2 ay önce verdiği bir röportajda Mourinho sorusuna verdiği yanıt yeniden gündem oldu. Ilıcalı, "Fatih Terim mi, Mourinho mu?" sorusunu "Uzak ara Fatih Terim" diyerek cevaplamıştı. Acun Ilıcalı, Ali Koç'un seçilmesi halinde Fenerbahçe yönetiminde yer alacak.

03.06.2024 17:26  Güncelleme: 17:39
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Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettirdi. Portekizli teknik adamın tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanması Avrupa'da şaşkınlık yaratırken, bu transferde başrol oynayan isim olan Acun Ilıcalı'nın Mourinho ile ilgili 2 ay önce söylediği sözler yeniden gündem oldu.

2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

MOURINHO'YU DEĞİL, TERİM'İ SEÇTİ

İngiltere Championship takımlarında Hull City'nin patronu olan ve Fenerbahçeliliğiyle bilinen Acun Ilıcalı, mevcut başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde yeni yönetimde yer alacak. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinde büyük katkıları olan Ilıcalı 2 ay önce verdiği bir röportajda "Fatih Terim mi, Mourinho mu?" sorusuna "Uzak ara Fatih Terim" cevabını vermişti. Acun Ilıcalı'nın bu cevabı yeniden sosyal medyada viral oldu

2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı\'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu

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Son Dakika Spor 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nuri Varol: arkadas bu ne yaa ülke gündemi morinho oldu sanki hayat durdu ekonomi şahlanıyor dolar kuru 1tl oldu ülkenin gündemi ekonomi dar gelirli emeklinin çilesi bitti mi beyler biraz gerçekçi olalım?. 21 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ali koç fena egolu çıktı. Aziz mourinhoyu getireceğim deyince seçimi kaybetmemek için kendisi getirdi. Tirbünlerden ali koç istifa sesleri yükseliyorlen şimdi şampiyon olmuşcasına stadı doldurup destek veriyorlar. Ali koç başarısızlığını unutturdu geçti. Fener taraftarını uyutmak bu kadar kolay. Sormak lazım: Başarısız olan ismail kartalmıydı? yoksa sen mi? 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: milleti ne uyutuyorlar 5 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Bu adam kutu açıp kapatıp milyoner oldu! Ne bekliyorsunuz ki 1 1 Yanıtla
  • Kemsl: herkes adamın yanında köle gibi davranıyor. Ali goç, ülkenin cumhurbaşkanı'nın yanında eller cebinde poz verirken, bu adamın arkasından geziyor. Adam da sanırsın dünyayı kurtarmış, manken gibi iki eli cebinde milletin önüne çıkıyor! dünya mı tersine döndü, ne oluyor. 1 0 Yanıtla

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