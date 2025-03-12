UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu 2. maçında Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers'e konuk olacak. İlk maçta Kadıköy'de 3-1 yenilen temsilcimiz tur için deplasmana gidiyor.
Fenerbahçe'nin Rangers maçı öncesi kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Allan Saint-Maximin kafilede yok.
Son Dakika › Spor › 2 eksik var! Fenerbahçe, kader maçının kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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