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Tadic, yıldızlaştı! Sırbistan'ın umutları son maça kaldı - Son Dakika

Tadic, yıldızlaştı! Sırbistan'ın umutları son maça kaldı

Son Güncelleme: 18.10.2023 00:24

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ'ı 3-1 mağlup ederek EURO 2024 şansını sürdürdü. Fenerbahçeli Dusan Tadic, attığı gol ve yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda Sırbistan, Karadağ'ı ile sahasında kozlarını paylaştı. Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Sırbistan 3-1'lik skorla kazandı.

GÜLEN TARAF SIRBİSTAN OLDU

Karşılaşmanın 9. dakikasında Mitrovic ile öne geçen Sırbistan'a Karadağ 36'da Jovetic'le cevap verdi. Sırbistan 73'te Mitrovic ve 77'de Tadic'in golleriyle skoru 3-1 galibiyeti elde etti.

TADIC YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. Bu sonuçla Sırbistan 13 puana yükselerek EURO 2024 şansını sürdürdü. Karadağ ise 8 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dusan Tadic, Sırbistan, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tadic, yıldızlaştı! Sırbistan'ın umutları son maça kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tadic, yıldızlaştı! Sırbistan'ın umutları son maça kaldı - Son Dakika
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