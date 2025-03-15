Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı. Beşiktaş, bu maçlarda iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;
Bunun yanı sıra çok daha dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan rakibine karşı kaybetti.
Son Dakika › Spor › 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı - Son Dakika
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