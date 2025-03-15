2 kırmızı kart gören Konyaspor\'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarla ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

RAKİBİN EKSİK KALDIĞI SON 5 MAÇI KAZANAMADI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı. Beşiktaş, bu maçlarda iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

0-1 - Konyaspor

1-2 - Gaziantep FK

0-0 - Samsunspor

1-3 - Kasımpaşa

1-1 - Trabzonspor

İLK KEZ 9 KİŞİ TAKIMA KAYBETTİ

Bunun yanı sıra çok daha dikkat çeken bir istatistik göze çarptı. Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan rakibine karşı kaybetti.