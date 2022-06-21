2. Lig'e yükselen Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı yemekte bir araya geldi - Son Dakika
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2. Lig'e yükselen Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı yemekte bir araya geldi

21.06.2022 17:42
2. Lig'e yükselen Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı yemekte bir araya geldi

Kadınlar 3. Lig'inde büyük bir başarı göstererek 2. Lig'e yükselen Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı, Yurduntepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kadınlar 3. Lig'inde büyük bir başarı göstererek 2. Lig'e yükselen Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı, Yurduntepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Kadınlar 3. Lig'inde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı, bu sonuçla TFF 2. Lige yükseldi. Gösterdiği başarıdan ötürü Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın ev sahipliğinde Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları ile teknik yönetimi ve kulüp üyelerine yemek verildi. Yemekte oyuncularla bir süre sohbet eden Vali Çakır, oyunculara 2. Lig'de başarılar diledi.

Geçen ay, şehrin yoğun gündeminden dolayı takımı sessiz bir şekilde play-off'lara gönderdiklerini hatırlatan Vali Çakır, "Geçen ay sizleri sessiz sedasız uğurladık ama çok büyük bir iş başardınız. Rakiplerinizi duyunca pek şans verilmiyordu. Sizler tabiri caizse büyük başarı gösterdiniz. Kastamonu'nun ismini kadın futbolunda ciddi bir aşamaya taşıdınız. Bu sene mücadele ettiğiniz Yerel Lig'de oynamak bir seviye ama artık ikinci lige geçtiğiniz anda, futbol piyasasına hitap etmiş oluyoruz. Dolayısıyla Kastamonu'daki kadın futbolunu siz artık yeni bir segmente taşıdınız. Ayrıca siz sporcu kardeşlerimizin sahadaki müthiş özgüvenle mücadeleniz bu başarıyı getirdi. İnşallah önümüzdeki sezonda ulusal lig de başarılı olacaksınız. Kastamonu olarak biz sporun birçok branşında ulusal liglerde mücadele ettiğimiz için, gücümüzü maalesef bölmek durumundayız. Bir tarafta İkinci Lig'de futbol takımımız, bir tarafta Süper Lig'de kadın hentbol takımımız. Dolayısıyla bazı kaynaklarımızı diğer branşlara tabii dağıtamıyoruz ama orada da, Kadın hentbol da Kastamonu'nun bir misyonu var, onun biraz daha ekonomik maliyetini tekrar dizayn edip o konudaki misyonumuzu devam ettirmek. Bunun yanı sıra 2 Lig'de de bir takımımız var biliyorsunuz fakat bu da umutsuzluk yaratmasın kesinlikle, her zaman için maddi hem manevi gücümüzle kadın futbolcularımızın, hem basketbolcularımızın hem voleybolcularımızın yanında olacağız" dedi.

"Sporla kadın bütünleşince, her türlü imkanımızı onlara sermek için çaba sarf ediyoruz"

Vali Çakır, "Kadın ve genç olunca bizim kırmızı çizgimiz, sporla kadın bütünleşince gücümüzü her türlü imkanımızı onlara sermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Belki kaynaklarda sıkıntı yaşanıyor, olacak da bu da bir gerçek ama ilin tüm bileşenlerle, ilgilenenlerle gerekli konuşmaları yaptık, inşallah ligde imkan anlamında mahcup olmayacak seviyede mücadele edeceksiniz. Biz sizleri teşvik edeceğiz, imkanlar sunacağız sonra da sizlerden başarı bekleyeceğiz. Bunların hepsi karşılıklı, futbolcu üzerine düşeni yapacak, teknik kademe yöneticiler üzerine düşeni yapacak, bizlerde üzerimize düşeni yapacağız. Ama tekrar söylüyorum bizler mütevazı bütçeler kurup, büyük başarılar hedefleyen bir iliz. Gençlerin çoğunu elimizde tutacağız, ama aralarına da tecrübeli isimleri kaynaştırarak güzel bir takım oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Çakır tarafından oyunculara ve teknik heyete plaket takdim edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2. Lig'e yükselen Kastamonu Gücü Kadın Futbol Takımı yemekte bir araya geldi - Son Dakika

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