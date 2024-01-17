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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi - Son Dakika
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Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi

2. Lig takımı 24Erzincanspor, Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucu 7-6 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 24Erzincanspor\'a elendi
17.01.2024 - 22:07,  Güncelleme: 22:14
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 24Erzincanspor ile kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçın normal süresi ve uzatmaları 2-2 bitti.

ADANA DEMİRSPOR SON ANLARDA MAÇI UZATMAYA GÖTÜRDÜ

Konuk takım 24Erzincanspor 65. dakikada Ziya Alkurt ve 77. dakikada Özkan Yiğiter ile 2-0 öne geçti. Adana Demirspor, 89. dakikada Edouard Michut ve 90+1. dakikada Emre Akbaba ile geri döndü.

2. Lig takımına elendiler! Adana Demirspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş

24ERZİNCANSPOR PENALTILARDA TURLADI

Nefes kesen maç 2-2'lik eşitliğin ardından uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. 24Erzincanspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 7-6'lık üstünlük sağladı ve kupada son 16 turuna yükseldi. Adana Demirspor, kupaya veda etti.

2. Lig takımına elendiler! Adana Demirspor'a Ziraat Türkiye Kupası'nda soğuk duş
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Adana, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi - Son Dakika
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