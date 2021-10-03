2. Uluslararası Fethiye Spor Festivali sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Fethiye Spor Festivali tamamlandı.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin son gününde, bisiklet yarışı ile tenis ve bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları yapıldı.

Bisiklet yarışı genel klasman 90K kategorisi erkeklerde Mehmet Kanat, kadınlarda Sevcan Alper birinci oldu. Genel klasman 60K kategorisinde ise erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda Züleyha Dikbaş birinciliği elde etti.

Plaj voleybolunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü Oturarak Voleybol Takımı şampiyon oldu. Teniste ise erkeklerde Başaran Şimşek, kadınlarda Bahar Külekçi birinciliği kazandı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, ödül töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin hem ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu hem de katılımcılara güzel bir coğrafyada spor yapma imkanı sunduğunu söyledi.

Organizasyonu gelecek yıllarda daha geniş katılımlı düzenlemek istediklerini ifade eden Fırat, "Özellikle kendimize 20 ülke hedefi koyduk. Farklı ülkelerin katılımıyla daha renkli etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.