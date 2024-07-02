Kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele'nin yeni rotasıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, bonservisi Tottenham'da bulunan futbolcu, Fransa'ya geri dönüyor. Kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Amiens ve Lyon formaları giyen Ndombele, Nice ile sözleşme imzalamaya çok yakın.
Ndombele, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 26 maçta gol atamazken sadece 1 kez asist katkısı sağlayabildi ve taraftarlardan büyük eleştiri aldı.
Son Dakika › Spor › 2 yıllık imzayı atıyor! Ndombele eski ligine geri dönüyor - Son Dakika
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