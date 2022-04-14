20 yaşında ve leblebi gibi gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu - Son Dakika

Gelecek sezonda şampiyonluğu her zamankinden fazla isteyen Fenerbahçe'de kadro mühendisliği tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre içerisinde yeni hocasını açıklamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde, hücum hattının prensinin kim olacağı da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

20 MAÇTA 16 GOL ATTI

Fotomaç'ın Ghanasoccer'dan aktardığı habere göre, Fenerbahçe, Gana Ligi ekibi Asante Kotoko'da forma giyen ve performansıyla Avrupa ekiplerinin gündemine giren Franck Etouga ile yakından ilgileniyor. 20 maçta 16 gol ve 2 asistle yerel ligin en iyi oyuncusu olarak kabul edilen Etouga için sarı-lacivertli kurmayların detaylı bir araştırma yaptığı ifade ediliyor.

BONSERVİS BEDELİ 800 BİN EURO

Bedelsiz olarak Kamerun Ligi'nden, Kotoko'ya transfer olan genç futbolcu yeni takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kulüp tarafı oyuncunun bonservis bedelini 800 bin euro olarak belirledi. Avrupa'dan kulüplerin dikkatini çektiğinin farkında olan Kotoka yetkilileri, sadece tekliflerini karşılamakla ilgilenen kulüplerle masaya oturacak.

FENERBAHÇE BEDELİNİ KARŞILAMAYA HAZIR

Gelecek vaat eden potaniyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Etouga transferini iyi bir yatırım olarak gördüğü ve beklenen bedeli karşılamaya hazır olduğu bildirildi.