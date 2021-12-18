2021 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da düzenlendi

2021 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı'na (AA), motosiklet sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, bu sezon organize edilen ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceye giren kulüp ile sporculara ödülleri verildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, törende yaptığı açıklamada, başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Bir aile birlik ve beraberliği içinde çalışıyoruz. 64 amatör spor federasyonu var. 18 senelik federasyonun defalarca dünya şampiyonası düzenlemesi ve 2 dünya şampiyonu çıkarması, gurur verici. Bu gurur tablosu, çok daha büyük başarıları kutlayacağımızın fotoğrafını hatırlatıyor. Toprak Razgatlıoğlu'nun yaşattığı şampiyonluk gururu diğer sporcularımıza da örnek olmuştur. Herkesten aynı performansı bekliyoruz. Yarışmak her şey demektir. Buna cesaret edebilmek dahi takdire şayan. Biz birinci ve şampiyon yetiştirmiyoruz. Adam gibi sporcular yetiştirme gayreti içindeyiz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA), motosiklet sporuna vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. TMF Başkanı Uçar, plaketi AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'a takdim etti.

Organizasyon, bu sezon 7 branş ve 63 sınıfta düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.