2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0 - Son Dakika
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2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0

15.03.2022 18:43
2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın final maçında Halkbank, Narbonne Volley'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın final maçında Halkbank, Narbonne Volley'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler 2022 CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, Fransız ekibi Narbonne Volley'i 3 - 0 mağlup etti. Halkbank, Fransız ekibi Narbonne karşısındaki rövanş maçını ise 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.

Salon: Başkent Spor

Hakemler: Fragkakis, Visan

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram)

Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva de Araujo, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Gabin, Bouguerra, Durand, Duee, Zerba)

Setler: 25-20, 25-22, 25-23)

Süre: 27, 29, 35 (91 dk) - ANKARA

2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0
2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0
2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0
2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0
2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0

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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası Halkbank, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında yarın Narbonne Volley'i ağırlayacak Halkbank, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında yarın Narbonne Volley'i ağırlayacak

voleybol, Halkbank, 22 Mart, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Cev Challenge Kupası: Halkbank 3 Narbonne Volley: 0 - Son Dakika
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