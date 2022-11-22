Aldığı haberle dünyası başına yıkıldı! ABD maçı biter bitmez Galli futbolcu hüngür hüngür ağladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nun ilk maçları tamamlandı. ABD ile 1-1 berabere kalan Galler'de Neco Williams'ın karşılaşmanın ardından ağladığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

NECO WILLIAMS DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Amerika Birleşik Devletleri, 36. dakikada Weah'ın attığı golle 1-0 öne geçerken mücadelenin 82. dakikasında Bale, penaltıdan attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği getirdi. Karşılaşmanın sona ermesiyle futbolcular tribünleri selamlarken, Galli futbolcu Neco Williams'ın görüntüsü dikkat çekti.

"DÜN GECE DEDEM ÖLDÜ"

Maçın sona ermesiyle beraber gözyaşlarına boğulan Neco Williams'ın neden ağladığı merak konusu olmuştu. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaşadıklarının iç yüzünü anlattı. Neco Williams yaptığı paylaşımda, "Dün, yüzleşmek zorunda kaldığım en zor haberi aldım. Bu annemin, dün gece dedemin öldüğünü söylemesiydi. Bütün gün ağlarken, bir Dünya Kupası maçına hazırlanmak son derece zordu. Bunu takım arkadaşlarım ve ailemin desteğiyle atlattım. Bu yüzden bu maçı ona adıyorum." ifadelerini kullandı.