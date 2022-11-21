Dünya Kupası'nda İranlı futbolculardan statta milli marşları çalınırken olay protesto

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. İran Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bu protestolara destek verdi.

MİLLİ MARŞI OKUMADILAR

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İran Milli Takımı, İngiltere ile karşı karşıya geldi. İranlı futbolcuların statta milli marşları çalınırken yaptıkları protesto gündeme damga vurdu. İran Milli Takımı'nda hiçbir futbolcu, ülkesindeki protestolara destek vermek için milli marşını okumadı.