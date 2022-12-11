Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale geçildi. Bir adım sonrasında dev final oynanacak. Yarı finalde Hırvatistan- Arjantin, Fransa- Fas eşleşmelerini izleyeceğiz.
İngiltere-Fransa maçı ilk dakikadan heyecanlı başladı. İki taraf da pozisyonlara girdi. 17'de Tchouameni şık bir golle perdeyi açtı. İngiltere girdiği pozisyonları değerlendiremedi.
İngiltere'de 54. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi. İngiltere ikinci yarıda daha baskılı oynayan taraftı ancak 78'de Giroud sahneye çıktı. 83'te Kane bir kez daha penaltı için topun başına geçti ama bu kez kaçırdı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, turu Fransa geçti.
Dünya Kupası'nda yarı finaldeki ilk randevu Arjantin ile Hırvatistan arasında. Salı günü oynanacak maç saat 22.00'de. Fransa-Fas karşılaşması ise Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'nda heyecan şimdi başlıyor! Dev randevuda İngiltere'yi eleyen Fransa, yarı finale kaldı - Son Dakika