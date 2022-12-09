Turnuvanın favorisi Brezilya'yı elediler! Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan - Son Dakika
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Turnuvanın favorisi Brezilya'yı elediler! Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan

09.12.2022 20:55

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım Hırvatistan oldu. Hırvatistan, 90 dakikası golsüz sona eren, uzatma bölümü ise 1-1 tamamlanan maçta Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayıp adını son dört takım arasına adını yazdırdı.

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan tarih yazdı. Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk takım oldu.

SON ANDA DÖNDÜLER

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.

Turnuvanın favorisi Brezilya'yı elediler! Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan

LIVAKOVİC ŞOV YAPTI

Hırvatistan penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic,Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. Böylece Hırvatistan, 2018'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda sürpriz yaptı.

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SON DAKİKA: Turnuvanın favorisi Brezilya'yı elediler! Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan - Son Dakika
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