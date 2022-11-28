Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım - Son Dakika
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Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım

28.11.2022 21:02
Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım

2022 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Brezilya, İsviçre'yi 1-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Brezilya'nın golü 83'te Casemiro'dan geldi.

Breziyla, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım

CASEMORİ ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Maçta gol 83. dakikada Casemiro'dan geldi. Tecrübeli orta saha çok şık bir gol attı. Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SON MAÇ KAMERUN'LA

Grupların son maçında Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise, Sırbistan ile mücadele edecek.

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Brezilya, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım - Son Dakika
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