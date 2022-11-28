Brezilya güle oynaya turladı! Sambacılar'dan final yolunda ilk adım

Breziyla, 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, İsviçre'yi Casemiro'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Maçta gol 83. dakikada Casemiro'dan geldi. Tecrübeli orta saha çok şık bir gol attı. Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Grupların son maçında Brezilya, Kamerun ile karşılaşacak. İsviçre ise, Sırbistan ile mücadele edecek.
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