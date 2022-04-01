2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu - Son Dakika
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

01.04.2022 20:21
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/ Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana - İSTANBUL

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

YORUMLAR
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2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Kasım, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu - Son Dakika


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