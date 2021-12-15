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2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi - Son Dakika

2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi

15.12.2021 18:12
2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2022 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2022 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2021'de FIFA kokartı taşıyan Halis Özkahya listeden çıkarıldı. Özkahya'nın yerine Zorbay Küçük listeye dahil edildi. 2021'de ilk kez açılan FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) listesinde ise Bahattin Şimşek çıkarılırken Arda Kardeşler ile Yaşar Kemal Uğurlu'ya yer verildi.

1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede yer alan hakemler şöyle:

FIFA hakemi: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Aldulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük

FIFA yardımcı hakemi: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel

FIFA Video Yardımcı Hakemi (VAR): Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu

FIFA kadın hakemi: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş Pakkan

FIFA kadın yardımcı hakemi: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök

FIFA plaj futbolu hakemi: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker, Gökhan Barçın

FIFA futsal hakemi: Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Murat Çolak, Uğur Çakmak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi - Son Dakika Spor


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