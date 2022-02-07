Üye Girişi
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

07.02.2022 17:18
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan milli sporcu Furkan Akar, beşinci sıradaki Macar rakibinin diskalifiye edilmesiyle bir sıra yükselerek 6'ncılığa çıktı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan milli sporcu Furkan Akar, beşinci sıradaki Macar rakibinin diskalifiye edilmesiyle bir sıra yükselerek 6'ncılığa çıktı.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden Furkan, A Finali'ni beşinci sırada tamamlayan Macar Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görerek diskalifiye edilmesiyle derecesini yükseltti.

B Finali'ni ikinci sırada tamamlayarak genel klasmanı 7'nci tamamlayan Furkan, Macar rakibinin derecesinin elinden alınmasıyla 6'ncılığa yükseldi ve Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek derecesine imza attı.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Türkiye, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement