2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi - Son Dakika
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Spor

2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi

2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların konaklayacağı köyde, cinsel ilişkiye girmeyi engelleyecek şekilde tasarlanmış yataklar yerleştirildi. İki kişilik olan yataklar, sporcuların yan yana gelmesine yer bırakmıyor. Yatakların malzemeleri ve boyutları, cinsel ilişkiye girmeyi engellemeyi amaçlıyor. Yatakların şilteleri ve karton çerçeveleri %100 geri dönüştürülebilir. Bu özel yataklar, sürdürülebilirlik amacıyla tercih edildi.

16.05.2024 15:24
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Paris'te gerçekleşecek 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde oyuncuların üzerlerinde cinsel ilişkiye giremeyecekleri şekilde yapılan yataklar sporcuların konaklayacakları köye ulaştı. Bu yatakların malzemeleri ve küçük boyutları, sporcuların oyunlar sırasında cinsel ilişkiye girmesini engellemeyi amaçlıyor.

İki kişilik olan yataklar, sporcuların yan yana gelmesine yer bırakmıyor. Yataklar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için de ürünler üreten Airweave tarafından üretildi. Inside the Games'e göre, bu yıl Olimpiyat yetkililerinin yatakları tercih etmesinin ana nedeni sürdürülebilirlik.

Yatakların şilteleri ve karton çerçeveleri %100 geri dönüştürülebilir. Organizasyon komitesinin çevre mükemmeliyeti direktörü Georgina Grenon, "Paris 2024'ün çevresel etkisini azaltma çabalarının, işlerin farklı şekilde yapılabileceğini göstereceğini umuyorum" dedi.

Yıllar boyunca, Olimpiyat sporcuları arasında yaşanan çılgın seks hikayeleri medyada yer aldı. Masa tenisi oyuncusu Matthew Syed, 1992 Barselona Oyunları'nda geçirdiği zamanın hayatının en çılgın dönemi olduğunu ve "İki buçuk hafta içinde hayatım boyunca olduğundan daha fazla cinsel ilişkiye girdim" dedi.

2012 Londra Oyunları'nda ise isimsiz bir sporcu, Olimpiyat Köyü'nde bir erkek takım arkadaşı ve iki kadınla grup seks yaptığını itiraf etti. Ancak, karton yatakların cinsel ilişkiyi durdurma ihtimali düşük görünüyor. Bir sporcu, bir yıl bir sıcak su havuzunda orgy yaşandığını belirtti.

Mirror'a göre, iki kez altın madalya kazanan bir ABD'li sporcu, "İnsanların açık alanda seks yaptığını gördüm. Çimlerde, binalar arasında, insanlar cinsel ilişkiye giriyor" dedi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi
2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi
2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi

Paris Olimpiyatları, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların cinsel ilişkiye girmesini engellemek için özel yataklar üretildi - Son Dakika
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