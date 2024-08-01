2024 Paris Olimpiyatları\'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi

Spor

"2024 Paris Olimpiyatları'nda bir tenis maçı sırasında, tribünlerdeki bir kadının çocuğu ve kocasının yanında göğüslerini kameraya göstermesi tepki çekti.

Bu beklenmedik olay, Iga Swiatek ile Danielle Collins arasındaki kadınlar tekler çeyrek final maçında yaşandı.

Televizyon kameraları, yanında küçük bir çocuk oturan kadının bu hareketini yayınlayınca seyirciler şaşkınlığa uğradı.

Maça ara verildiği sırada, stadyumdaki seyirciler Meksika dalgası yaparken görüntülendi.

Kameralar tribünlerdeki bir aileye odaklandı: bir erkek, bir kadın ve bir çocuk.

Üçü kameraya gülümseyip el salladıktan sonra kadın, bikinili göğüslerini göstermek için üstünü kaldırdı.

Bu olay sosyal medyada hemen yankı buldu ve izleyiciler tepkilerini paylaştı.

Bir kullanıcı, "Olimpiyatlarda ailece güzel bir gün geçiriyorsunuz, sonra anne yine göğüslerini gösterme gereği duydu," diye yazdı.

Başka biri, "Küçük bir çocuğun yanında böyle davranmak çok garip," dedi.

Bir diğeri ise "Teniste beklenmedik bir an" yorumunu yaptı.

Maçın sonucuna gelince, Collins sakatlık nedeniyle çekilmek zorunda kalınca Swiatek bir üst tura yükseldi.

İki oyuncu birer set kazanmış durumdaydı.

Turnuvanın bir numaralı seri başı Swiatek, finale ulaşmak için Perşembe sabahı Çinli Zheng Qinwen ile karşılaşacak.

Polonyalı tenisçi şimdiye kadar beş Grand Slam şampiyonluğu kazandı ve bunların dördünü Paris'teki Fransa Açık'ta elde etti.

Ancak üç yıl önce katıldığı ilk Olimpiyat'ta ikinci turda elenmişti."