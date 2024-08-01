2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi - Son Dakika
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Spor

2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi

2024 Paris Olimpiyatları\'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi

2024 Paris Olimpiyatları'nda, Swiatek-Collins kadınlar tekler çeyrek finalinde ilginç bir olay yaşandı. Tribündeki bir kadın seyirci, yanında küçük bir çocuk otururken göğüslerini gösterdi. Bu an kameralara yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler şaşkınlıklarını ve eleştirilerini dile getirdi. Maçın sonucunda ise Collins sakatlık nedeniyle çekilince, Swiatek bir üst tura yükselmeyi başardı. Olay, spor karşılaşmalarında beklenmedik durumların yaşanabileceğini gösterdi.

01.08.2024 10:25
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"2024 Paris Olimpiyatları'nda bir tenis maçı sırasında, tribünlerdeki bir kadının çocuğu ve kocasının yanında göğüslerini kameraya göstermesi tepki çekti.

Bu beklenmedik olay, Iga Swiatek ile Danielle Collins arasındaki kadınlar tekler çeyrek final maçında yaşandı.

Televizyon kameraları, yanında küçük bir çocuk oturan kadının bu hareketini yayınlayınca seyirciler şaşkınlığa uğradı.

Maça ara verildiği sırada, stadyumdaki seyirciler Meksika dalgası yaparken görüntülendi.

Kameralar tribünlerdeki bir aileye odaklandı: bir erkek, bir kadın ve bir çocuk.

Üçü kameraya gülümseyip el salladıktan sonra kadın, bikinili göğüslerini göstermek için üstünü kaldırdı.

Bu olay sosyal medyada hemen yankı buldu ve izleyiciler tepkilerini paylaştı.

Bir kullanıcı, "Olimpiyatlarda ailece güzel bir gün geçiriyorsunuz, sonra anne yine göğüslerini gösterme gereği duydu," diye yazdı.

Başka biri, "Küçük bir çocuğun yanında böyle davranmak çok garip," dedi.

Bir diğeri ise "Teniste beklenmedik bir an" yorumunu yaptı.

Maçın sonucuna gelince, Collins sakatlık nedeniyle çekilmek zorunda kalınca Swiatek bir üst tura yükseldi.

İki oyuncu birer set kazanmış durumdaydı.

Turnuvanın bir numaralı seri başı Swiatek, finale ulaşmak için Perşembe sabahı Çinli Zheng Qinwen ile karşılaşacak.

Polonyalı tenisçi şimdiye kadar beş Grand Slam şampiyonluğu kazandı ve bunların dördünü Paris'teki Fransa Açık'ta elde etti.

Ancak üç yıl önce katıldığı ilk Olimpiyat'ta ikinci turda elenmişti."

2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi

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Son Dakika Spor 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • adem gögerçin: malum zihniyeti ülkede oluşmasını istediği ortam batıya nedeni diyenlerin ulaşmak istedikleri medeniyet noktası bu olsa gerek 51 9 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: laiklik ilkesine uygundur. 18 14 Yanıtla
    Ercan Soykök: Başı kapalı bir kadınla nerede neler yaşadığımı nelerden konuştuğumuzu anlatsam İslam ilkesine uygun der misin? Otur oturduğun yerde Laikliğe saygı duy. Ben de islama saygı duyayım. 0 0
  • Deniz Polat: Çok genişler çokkkk 27 5 Yanıtla
  • ferhat eser: fransa kötü yola düşmüş 17 10 Yanıtla
  • Gamak gs: bura daha beter..onun yine iccamasiri varms burdaki millette oda yok artik..dovmeli movmeli yaprak takip gezcekler 10 4 Yanıtla
  • Ali Kublay: Batı medeniyeti ne güzel şey insan imreniyor:) 2 7 Yanıtla
    Deniz Polat: Ali sende gitseneydin Fransa'ya olimpiyatlara. 5 0
  • Ferudun Ozmen: Eleştiriye gelince maşallah bizim insanımız koşa koşa gidiyor. Sanırsın müslümanlığı tam anlamıyla hayatına uygulayan yaşayan bir milletmişiz gibi. Hiç kimse kusura bakmasın bizimde o insandan insanlardan farkımız yok. 2 0 Yanıtla

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