2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan gidecek takımların belli olacağı grup elemelerinin kura çekimi 13 Aralık Cuma günü İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Merkezi'nde TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

19.11.2024 22:08  Güncelleme: 22:19
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FIFA, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup kuralarının çekileceği tarihi açıkladı.

13 ARALIK'TA ÇEKİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının 13 Aralık Cuma günü çekileceği duyuruldu. İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan FIFA Merkezi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

2026 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri, altın konfederasyonun beşinde halihazırda devam ediyor. Avrupa'da ise elemeler Mart 2025'te başlayacak ve Kasım 2025'te sona erecek.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

2026 Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Böylelikle futbol tarihinin en önemli turnuvası, tarihinde ilk kez üç farklı ülkenin ortaklığında gerçekleştirilmiş olacak. 2026 Dünya Kupası, 8 Haziran - 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış maçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak ve final maçı da Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

İLK KEZ 48 TAKIMLA OYNANACAK

Uzun yıllardır 32 takımla oynanan Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. Bu nedenle turnuvaya Avrupa'dan katılacak takım sayısı 13'ten 16'ya yükseltildi.

12 GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK

Dört veya beş takımdan oluşacak 12 grubun birincileri turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde edecek. Kalan dört takım ise 12 grup ikincisinin ve en iyi 4 UEFA Uluslar Ligi grup birincisinin (Grup lideri olarak doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamış veya grup ikincisi olarak play-off'lara katılamamış) katılacağı 16 takımlı bir play-off ile belirlenecek.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu

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Son Dakika Spor 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Umarım Türkiye ye Güçlü Rakipler Çıkar Böyle Kolay Rakipler İstemiyorum 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu - Son Dakika
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