210 kilometreyle giderken kaza yaptı! Toprak Razgatlıoğlu ölümden döndü - Son Dakika
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Spor

210 kilometreyle giderken kaza yaptı! Toprak Razgatlıoğlu ölümden döndü

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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yarışacak olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. antrenmanında 210 kilometre hızla giderken kaza yaptı. İlk kontrollere göre sağlık durumu iyi olan ay-yıldızlı sporcu, tüm tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toprak, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

06.09.2024 18:16  Güncelleme: 18:47
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yarışacak olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2. antrenmanında yaşadığı kazayla yürekleri ağza getirdi.

210 KİLOTMETREYLE GİDERKEN KAZA YAPTI

Ay-yıldızlı sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 210 kilometre hızla giderken kaza geçirdi. İlk kontrollere göre sağlık durumu iyi olan Toprak, tüm tetkiklerin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

AÇIKLAMA YAPTI

Toprak Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YARIŞLAR NE ZAMAN?

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek. Red Bull'un ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak. Toprak, 7 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.00'de birinci yarışına çıkacak. Milli pilot, 8 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de superpole ve saat 15.00'de 2. yarış için pistte sahne alacak.Yarışlar Red Bull TV'den canlı yayımlanacak.

REKOR KIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı. Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı. Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

210 kilometreyle giderken kaza yaptı! Toprak Razgatlıoğlu ölümden döndü

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Son Dakika Spor 210 kilometreyle giderken kaza yaptı! Toprak Razgatlıoğlu ölümden döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Turan Akhan: Allah'ım korusun seni çocuk bizim için değerlisin 139 1 Yanıtla
  • Seyit Ahmet Göktaş: Allah korusun yavrum benim 100 1 Yanıtla
  • Muhammed null: Gecmis olsun. Biz 50 ile giderken dussek kaburgamiz bile kirilir :) 60 1 Yanıtla
  • Ramo: çok çok geçmiş olsun 55 1 Yanıtla
  • Metin Boztas: Rabbim seni bize bagışlasın seni korusun kardeşim 44 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: RABBİM şifalar versin inşallah ?? 30 1 Yanıtla
  • Ahmet Koç: inşallah sıkıntı olmaz Allah korusun. 28 1 Yanıtla
  • sertug: bi video yarım saatte mi açılır ya... 5 1 Yanıtla

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