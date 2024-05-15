Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

Milletler Ligi'nin ilk maçında Antalya'da Japonya'yı ağırlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, altın sete taşımayı başardığı karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları'nın 22 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

15.05.2024 22:29
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Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonu Antalya'da açtı. Milliler, Milletler Ligi'nin ilk maçında karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybetti.

FİLENİN SULTANLARI SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 geride kapatan Filenin Sultanları, ikinci seti ise 25-21 skorla kaybetti. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan üçüncü sette rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Voleybol Takımımız 25-23'lük skorla seti kazanırken, 25-20'lik üstünlük kurduğumuz 4. setin ardından karar setine gidildi. Karar setine iyi başlayan Filenin Sultanları, sonunu getiremedi ve 15-11'lik skorla seti ve maçı kaybetti.

22 maçlık seri bitti! Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

22 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Filenin Sultanları, son yenilgisini 28 Haziran 2023'te yine Japonya'ya karşı almıştı.

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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