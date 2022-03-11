23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 2 madalya daha kazandı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda 53 kiloda Rahime Arı, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Nazife Mustafa Tair'le karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Rahime, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda Yağmur Çakmak, Letonya'dan Elma Zeidlere'yi 3-1 yenerek bronz madalya elde etti.

72 kiloda Merve Pul ise bronz madalya maçında Macaristan'dan Tuende Emese Elekes'e yenildi.