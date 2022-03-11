23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

11.03.2022 20:54
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 2 madalya daha kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, 2 madalya daha kazandı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda 53 kiloda Rahime Arı, bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'dan Nazife Mustafa Tair'le karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Rahime, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda Yağmur Çakmak, Letonya'dan Elma Zeidlere'yi 3-1 yenerek bronz madalya elde etti.

72 kiloda Merve Pul ise bronz madalya maçında Macaristan'dan Tuende Emese Elekes'e yenildi.

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'23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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