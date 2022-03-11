23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

11.03.2022 23:19
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde bir milli sporcu, bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde bir milli sporcu, bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda serbest stilde müsabakalar başladı.

Milli sporculardan 57 kiloda Yusuf Demir, yarı finalde Gürcistan'dan Giorgi Gegelashvili'ye yenildi. Yusuf, yarın bronz madalya için mücadele edecek.

Serbest stilde 65 kiloda Hamza Alaca ile 79 kiloda Abdülvasi Balta, bronz madalya için yarın repesaj maçlarına çıkacak. 70 kiloda Ömer Faruk Çayır ve 97 kiloda Samet Ocak ise rakiplerine elendi.

Kadınlarda Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Kadın milli güreşçiler, Bulgaristan'daki şampiyonada tarihi bir zafere imza attı.

1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya elde eden genç milliler, kadınlarda Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında takım olarak ilk şampiyonluk sevincini yaşattı.

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Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu Son dakika... Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika... Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu

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Kaynak: AA

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