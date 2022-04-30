24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

30.04.2022 23:28
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Almanya'yı 2-0 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Almanya'yı 2-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Almanya'yı 2-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

Futbolcular maça geçen sene geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden takım arkadaşları Hüseyin Er'in fotoğrafının bulunduğu formayla çıktı.

Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

YORUMLAR
500
Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıktı Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıktı Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak Rangnick, Avusturya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak

Brezilya, Almanya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement