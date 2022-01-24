24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

Bursaspor (18. dakikada kaldığı yerden devam edecek)

TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSU

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Bordo-mavili taraftarlar galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti. Taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı taraftarlar araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar hep bir ağızdan 'bu sene sensin şampiyon' sloganları attı. *GÖRÜNTÜLER SERVİS GEÇİLDİ*ENİS DESTAN BEKLENİYORGenç santrfor Enis Destan 'ın sağlık kontrolünün ardından Bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar komadan çıkamıyorSüper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Sarı-kırmızılıların bu sonucun ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı.

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