Üye Girişi
24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika

24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

24.01.2022 09:59
24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

Bursaspor (18. dakikada kaldığı yerden devam edecek)TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSUSpor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Bursaspor (18. dakikada kaldığı yerden devam edecek)

TRABZON'DA GALİBİYET COŞKUSU

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda deplasmanda geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Bordo-mavili taraftarlar galibiyetin ardından meydan ve sokaklara akın etti. Taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı taraftarlar araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar hep bir ağızdan 'bu sene sensin şampiyon' sloganları attı. *GÖRÜNTÜLER SERVİS GEÇİLDİ*ENİS DESTAN BEKLENİYORGenç santrfor Enis Destan'ın sağlık kontrolünün ardından Bordo-mavili takıma imza atması bekleniyor.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar komadan çıkamıyorSüper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olan Sarı-kırmızılıların bu sonucun ardından düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kaldı.

BEŞİKTAŞTakım izinli

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Yeni Kızıltepe Spor - Galatasaray HDI Sigorta


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika Spor


BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi         
10:02
Megakent için alarm günü! İstanbul yıllardır almadığı kar yağışını bugün alacak Megakent için alarm günü! İstanbul yıllardır almadığı kar yağışını bugün alacak         
09:55
Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti         
09:49
Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü         
09:43
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:27 Altın fiyatları 24 Ocak Pazartesi! Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:18 Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi
09:17 Son Dakika! Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
09:16 Son Dakika: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:06:59. #1.13#
SON DAKİKA: 24 Ocak Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement