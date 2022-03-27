27. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu - Son Dakika
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27. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

27.03.2022 14:31
27. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

İtalya'da bu yıl 27'incisi düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu'nu, Etiyopyalı atletler erkeklerde Bekele Fikre Tefera, kadınlarda da Dalasa Sechale Adugna kazandı.

İtalya'da bu yıl 27'incisi düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu'nu, Etiyopyalı atletler erkeklerde Bekele Fikre Tefera, kadınlarda da Dalasa Sechale Adugna kazandı.

Uluslararası Roma Maratonu'nun 27'incisi bugün başkent Roma'nın tarihi kent merkezindeki 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Farklı ülkelerden yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı belirtilen maratonu erkeklerde Etiyopyalı atlet Bekele Fikre Tefera 2 saat 6 dakika 48 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

İkinciliği 2 saat 7 dakika 4 saniyelik dereceyle yine Etiyopyalı Mamo Tadesse Temechachu, üçüncülüğü de Faslı Othamane El Goumri, 2 saat 7 dakika 16 saniyelik derecesiyle elde etti.

Maratonu kadınlarda 2 saat 26 dakika 9 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Dalasa Sechale Adugna kazandı.

Adugna'nın ardından 2 saat 28 dakika 45 saniyelik derecesiyle Kenyalı Jeruto Gladys Kiptoo ikinci oldu. Kadınlarda üçüncü sırayı ise bir başka Etiyopyalı atlet Bekele Tadelech Nedi, 2 saat 31 dakika 1 saniyelik derecesiyle aldı.

" Ukrayna'da barış"a adanan maratona katılan bazı katılımcılar ilginç giysi tercihleriyle dikkati çekti.

Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi Etiyopyalı atlet Bekele Fikre Tefera'nın 2 saat 6 dakika 48 saniyelik derecesinin yeni Roma Maratonu rekoru olduğunu yazdı. Böylece 2009 yılında Kenyalı atlet Benjamin Kiptoo Kolum'a ait 2 saat 7 dakika 18 saniyelik rekor geliştirilmiş oldu.

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İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 27. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu - Son Dakika


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