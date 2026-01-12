3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti - Son Dakika
3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti

12.01.2026 16:34
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda son oynanan mücadelede alınan 3-0'lık yenilgi sonrasında ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Öte yandan göreve Taner Atik getirildi.

Son olarak Ziraat Bankkart'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Sırp Başantrenör Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

SLOBODAN KOVAC İLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'mızın başantrenörlüğü görevini yürüten aynı zamanda A Milli Takımı'mızın da teknik direktörü olan Sayın Slobodan Kovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Profesyonel sporun doğası gereği kulüpler zaman zaman yeni yapılanmalara yönelir. Bu karar, hocamızın antrenörlük kalitesine ve Türk voleyboluna kattığı değerlere duyduğumuz saygıyı asla gölgelememektedir." denildi.

Milli takımın başarısının herkesin ortak paydası olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Slobodan Kovac'ın ay-yıldızlı armamız altında ülkemize yaşattığı ve yaşatacağı başarılar, her türlü kulüp rekabetinin üzerindedir. Milli takımımızın başında çıkacağı her müsabakada kendisinin en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz. Bu süreci federasyonumuzun ve milli takımımızın hedeflerine zarar vermeyecek şekilde, şeffaf, yapıcı ve sorumluluk bilinciyle yönettiğimizi özellikle vurgulamak isteriz. Sayın Slobodan Kovac'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, milli takımımızla katılacağı turnuvalarda ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

GÖREVE TANER ATİK GETİRİLDİ

Öte yandan Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'mız, başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağlamıştır. 20 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde altyapıdan milli takımlara, Avrupa kupalarından Ortadoğu liglerine uzanan çok geniş bir yelpazede görev yapan Taner Atik üst düzey sorumluluklar üstlenmiş, hem sportif hem de yönetsel anlamda önemli başarılara imza atmıştır. Sayın Taner Atik'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, sarı-lacivert formamız altında başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON OLARAK BAE'DE ÇALIŞTI

Deneyimli çalıştırıcı Taner Atik, kariyerinde son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain kulübünde görev aldı.

