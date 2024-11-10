3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı - Son Dakika
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3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor ile karşılaştığı maçta Victor Osimhen, attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını alarak büyük bir jest yaptı. Osimhen, gol sevincini Icardi'nin formasını tribünlere göstererek yaşadı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.

10.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:35
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Samsunspor maçında attığı golün ardından Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Arjantinli yıldızın formasını gösterdi.

OSIMHEN'DEN ICARDI'YE BÜYÜK JEST

Victor Osimhen attığı golden sonra Mauro Icardi'nin formasını açarak Icardi'nin sevincini yaptı. Statta ise Aşkın Olayım şarkısı çaldı.

"AŞKIN OLAYIM ÇALDI"

Nijeryalı yıldız, 3. dakikada attığı golün ardından sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin formasını aldı ve tribünlere Icardi'nin formasını gösterdi. Victor Osimhen, Icardi'nin gol sevincini de yaparken RAMS Park'ta da golün ardından, "Aşkın Olayım" çaldı.

3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı
Görüntü: beIN SPORTS
3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı
Görüntü: beIN SPORTS
3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi\'yi unutmadı

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. dakikada gol atan Osimhen, Icardi'yi unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Arat:
    osimen diye yazilir sokimen diye okunur. adamin dibisin osi. tum taraftar olarak iban atin su adami alalim. fener il degil bizimkisi Aslan ol. 0 0 Yanıtla
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