3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar

Senegal'in Fas'ı 1-0 yenerek şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası finalinde, devre arasında yaşanan sağlık sorunu maç sonrasının en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Üç Senegalli futbolcunun ani şekilde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ISINMA SIRASINDA RAHATSIZLANDILAR

Devre arasına dakikalar kala Senegal'de Lamine Camara'nın sakatlık ihtimali nedeniyle Pape Matarr Sarr ısınmaya gönderildi. Camara oyuna devam edebilirken, ısınma sırasında Pape Matarr Sarr'ın yanı sıra Krepin Diatta ve Ousseynou Niang'ın soyunma odasına dönmek zorunda kaldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Video görüntülerinde Krepin Diatta'nın sahada eğilmiş halde kaldığı, Ousseynou Niang'ın ise takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına taşındığı görüldü. Maçın ardından Lamine Camara, üç futbolcunun hastaneye kaldırıldığını doğrulayarak durumlarının iyi olmasını umduğunu söyledi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ousseynou Niang'ın kulübü Union Saint-Gilloise, oyuncunun kendini iyi hissetmemesi nedeniyle iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldığını, durumunun iyi olduğunu ve Senegal kampına geri katıldığını açıkladı.

ISMAL JAKOBS: BİR ŞEYLER YAPTILAR

Senegal'in Galatasaraylı yıldızı Ismail Jakobs ise yaşananların tesadüf olmadığını savundu. Jakobs, "Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu" sözleriyle şüpheyi büyüttü.