3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu

3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu

Yunanistan Milli Takımı ve Panathinaikos'un 31 yaşındaki savunma oyuncusu George Baldock evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Baldock, 3 gün önce takımıyla Olympiakos derbisine çıkmış ve 75 dakika sahada kalmıştı.

10.10.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panathinaikos ve Yunanistan Milli Takımı'nda forma giyen stoper George Baldock evinde ölü bulundu. Yunan basınının aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü olarak bulundu.

DERBİDE SAHADAYDI

Baldock; 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un evinde oynanan Olympiakos derbisinde sahadaydı. Maçta, Süper Lig'den tanıdığımız Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle mücadele etmiş ve 75. dakikada oyundan çıkmıştı.

BEDELSİZ OLARAK YUNAN EKİBİNE TRANSFER OLDU

Premier Lig kariyeri Sheffield United formasıyla 7 sezon geçiren Yunan futbolcu, İngiliz ekibiyle birlikte Premier Lig'de 83 maça çıkmıştı. Bu sezon başında bedelsiz olarak Panathinaikos'a transfer olan Baldock, Atina ekibi ile 4 maçta forma giydi.

Panathinaikos, Yunanistan, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
10:33 Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan’a tepkiler büyüyor Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan'a tepkiler büyüyor
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
10:23 Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
10:00 Türk Lirası’ndaki değer kaybının özeti Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı
09:55 Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 01:23:51. #1.11#
SON DAKİKA: 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.