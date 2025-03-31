3 puan fark var! İşte Yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu - Son Dakika
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3 puan fark var! İşte Yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, Euro Club Index'in yapay zeka destekli tahminleri güncellendi. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %79.4, Fenerbahçe'nin ise %20.6 olarak belirlendi.

31.03.2025 11:13
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Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından futbol veri sitesi Euro Club Index'in, Süper Lig'in sezon sonundaki puan durumu ve şampiyonluk tahmini güncellendi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesi, Fenerbahçe'nin Bodrumspor galibiyeti sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu;

1.GALATASARAY: 91 PUAN

Galatasaray'ın yüzde 90.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 79.4 olarak güncellendi. Galatasaray'ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 20.6 ihtimal verildi.

2.FENERBAHÇE: 88 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 9.5 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 20.6olarak güncellendi. Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesine ise yüzde 79.4 ihtimal verildi.

3.BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 70, 4. bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 3.1 ihtimal verildi.

4.SAMSUNSPOR: 62 PUAN

Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 57, üçüncü bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 13.6 ihtimal verildi.

  • EYÜPSPOR: 56 PUAN
  • KASIMPAŞA: 50 PUAN
  • RAMS BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
  • GAZİANTEP FK: 49 PUAN
  • TRABZONSPOR: 49 PUAN
  • GÖZTEPE: 49 PUAN
  • ANTALYASPOR: 47 PUAN
  • RİZESPOR: 45 PUAN
  • KONYASPOR: 45 PUAN
  • ALANYASPOR: 41 PUAN
  • KAYSERİSPOR: 39 PUAN
  • BODRUM FK: 38 PUAN
  • SİVASSPOR: 37 PUAN
  • HATAYSPOR: 26 PUAN
  • ADANA DEMİRSPOR: 4 PUAN

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Son Dakika Spor 3 puan fark var! İşte Yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 puan fark var! İşte Yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu - Son Dakika
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