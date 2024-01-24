Kanarya\'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir\'i 1-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçı sarı-lacivertliler kazandı.
Kıran kırana geçen ve tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Mücadelenin 45+2. dakikasında sarı kartı bulunan Figueiredo, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 45. dakikada da sarı kartı bulunan Figueiredo, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğinin ardından ligde moral buldu. Sarı lacivertli takım ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ligde son 7 maç sonra mağlup oldu. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Sarı lacivertli takım yoğun baskı sonrası penaltı kazandı. Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşunu Onur Ergün karşıladı. Hakem bu pozisyonda Onur'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Topunbaşına geçen Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazandı.
Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 57'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.
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