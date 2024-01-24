Kanarya\'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir\'i 1-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen maçı sarı-lacivertliler kazandı.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Kıran kırana geçen ve tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

FIGUEIREDO KIZARDI

Mücadelenin 45+2. dakikasında sarı kartı bulunan Figueiredo, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 45. dakikada da sarı kartı bulunan Figueiredo, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE MORAL BULDU

Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğinin ardından ligde moral buldu. Sarı lacivertli takım ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'İN SERİSİ BİTTİ

Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ligde son 7 maç sonra mağlup oldu. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

BATSHUAYI HATA YAPMADI

Sarı lacivertli takım yoğun baskı sonrası penaltı kazandı. Szymanski'nin ceza sahası dışından vuruşunu Onur Ergün karşıladı. Hakem bu pozisyonda Onur'un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Topunbaşına geçen Batshuayi, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazandı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 57'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.